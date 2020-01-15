Пакет поправок: как Путин предложил переписать Конституцию

- Россия станет парламентской республикой?
- Два срока — предел карьеры президента
- Госдума утверждает главу правительства и кабмин
- Усилить роль Государственного совета, сделав его незыблемой частью государственной системы
- О роли Конституционного суда и возможности смещать его судей
- Когда это все заработает?
1 Россия станет парламентской республикой?
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января удивил предложениями серьезных изменений в главный закон страны, хотя «потенциал Конституции 93-го года далеко не исчерпан... но она была принята четверть века назад в условиях тяжелого политического кризиса, а ситуация изменилась». Он хочет уменьшить полномочия президента в пользу парламента.
«Нужно обеспечить обновление власти в России, — заявил Путин. — Интересы народа — незыблемы».
«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой»,— заявил Путин.
2 Два срока — предел карьеры президента
Путин не против изменения срока пребывания на посту президента — убрать-таки слово «подряд» из статьи о сроках в Конституции. Кроме того, он считает нужным прописать, что кандидат в президенты должен жить в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства не только на момент выборов, но и никогда; главы субъектов, члены Совфеда, депутаты Госдумы, федеральные министры и судьи тоже не смогут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.
3 Госдума утверждает главу правительства и кабмин
«Предлагаю доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства РФ, а потом, по его представлению, всех федеральных министров. Президент будет не вправе отклонить кандидатуры соответствующих должностных лиц», – отметил Путин. По представлению председателя правительства РФ Госдума должна утверждать вице-премьеров и федеральных министров. При этом у президента останется право отправлять премьер-министра в отставку.
За президентом остается руководство военными, спецслужбами и правоохранителями. Но назначение руководителей всех силовых ведомств президент сможет проводить после консультации с Советом Федерации, верхней палатой парламента.
«Этот принцип может быть применен и в отношении к прокурорам регионов, – отметил президент. – Сейчас их утверждают региональные законодательные собрания, а это приводит к рискам возникновения неформальной ответственности прокурора перед ними». По такому же принципу Путин предложил назначать и прокуроров в регионы.
4 Усилить роль Государственного совета, сделав его незыблемой частью государственной системы
«По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — заявил президент.
Политологи ранее предрекали, что Путин сам может возглавит Госсовет после 2024 года.
5 О роли Конституционного суда и возможности смещать его судей
Конституционный суд получит возможность проверять на соответствие Конституции законопроекты до подписания их президентом. При этом по согласованию с Советом Федерации президент должен иметь возможность отстранять судей Верховного и Конституционного судов.
Предложено также закрепить приоритет Конституции над международным правом в российском правовом пространстве.
6 Когда это все заработает?
Путин предлагает провести всеобщее голосование по всему предложенному пакету конституционных поправок.
«Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Только по его результатам принимать окончательное решение. Мнение людей, наших граждан, народа – как носителя суверенитета и главного источника власти – должно быть определяющим. Всё, в конечном счете, решают люди», – сказал глава государства.
В каком виде и одним ли пакетом или по пунктам, не уточнил. Но слово «референдум» не прозвучало.