Пакет поправок: как Путин предложил переписать Конституцию

1 Россия станет парламентской республикой?

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января удивил предложениями серьезных изменений в главный закон страны, хотя «потенциал Конституции 93-го года далеко не исчерпан... но она была принята четверть века назад в условиях тяжелого политического кризиса, а ситуация изменилась». Он хочет уменьшить полномочия президента в пользу парламента.

«Нужно обеспечить обновление власти в России, — заявил Путин. — Интересы народа — незыблемы».

«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой»,— заявил Путин.