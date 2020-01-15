Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум

Поправки в Конституцию РФ, о которых Путин рассказал в ходе ежегодного обращения к российскому парламенту 15 января, будут вынесены на референдум.

«Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету поправок, – сказал Путин. – Мнение людей как главного источника власти должно быть определяющим».

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ. Они касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим существенные должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах, а также сроков президентства и других.



