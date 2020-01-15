В пригороде Петербурга грузовик заехал на газон и был задержан – самим газоном

То, что принято называть мгновенной кармой, свершилось днём 15 января в посёлке Бугры, что за КАД.

На Воронцовском бульваре, у дома 14, водитель грузовика с логотипом сети продовольственных универсамов «пытался испортить газон, но был задержан газоном до составления акта», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Пользователи отмечают, что изображение на грузовике удивительно точно иллюстрирует ситуацию.





Впрочем, этот инцидент актуализирует две проблемные темы: парковка на газонах и сложности с подъездом к магазинам для разгрузки товаров, из-за чего страдают и газоны, и пешеходы, и автомобилисты (например, на Большой Конюшенной улице). На днях Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предложила штрафовать за парковку на газоне от трех тысяч до полумиллиона рублей.



