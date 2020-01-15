Ирина Мазуркевич сменила амплуа, став гончаром. Актриса присоединилась к благотворительному проекту

Народная артистка России, ведущая актриса Театра комедии им. Н. П. Акимова Ирина Мазуркевич приняла участие в благотворительном проекте гончарной студии «Лисий остров».

Ирина Степановна попробовала себя в роли гончара, сделав под руководством опытных мастеров вазу по мотивам произведения Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Напомним, Ирина Мазуркевич сыграла одну из главных ролей в одноимённом фильме режиссёра Наума Бирмана, который вышел на экраны в 1979 году. Вместе с актрисой студию «Лисий остров» посетили её внуки, которые со своей знаменитой бабушкой постигали азы гончарного искусства.

Ваза Ирины Мазуркевич пополнила коллекцию керамических изделий, созданную известными петербуржцами, которая в дальнейшем будет выставлена на аукцион. Все вырученные средства направят в Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».

Благотворительный проект студии «Лисий остров» существует третий год. Ранее в мастерской побывали Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Николай Копейкин, Кирилл Миллер и многие другие. Один раз проект приехал прямо в музыкальную студию Бориса Гребенщикова. Тогда музыкант под руководством керамиста «Лисьего острова» Кристины Степановой создал блюдо в японской технике нерияги.

В итоге в студии собралась целая коллекция керамических поделок, которая впоследствии была продана на благотворительном аукционе, а средства направили в фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.

В создании новой коллекции уже приняли участие лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов, а также Евгений Фёдоров – музыкант, автор песен, актёр и кинокомпозитор, лидер российских групп Tequilajazzz, Оркестр Optimystica, Zorge, которому помогали жена и дети.