Путин: Госдума ФС РФ будет назначать главу правительства и министров, а президент не сможет возразить

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию РФ Владимир Путин рассказал о необходимости существенных изменений в политической системе страны.

«Практически все фракции, представленные в Государственной думе, полагают, что Федеральное Собрание может взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ, – сказал Путин. – Это значит и взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции президент получает лишь согласие Федерального Собрания на назначение членов правительства. Предлагаю доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства РФ, а потом, по его представлению, – всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет не вправе отклонить кандидатуры соответствующих должностных лиц».

Тем не менее некоторые полномочия главы государства все же сохранятся. Например, за ним останется руководство военными, спецслужбами и правоохранителями. Назначение руководителей всех силовых ведомств президент сможет проводить после консультации с Советом Федерации, верхней палатой парламента. «Этот принцип может быть применен и в отношении к прокурорам регионов, – отметил президент. – Сейчас их утверждают региональные законодательные собрания, а это приводит к рискам возникновения неформальной ответственности прокурора перед ними». По такому же принципу Путин предложил назначать и прокуроров в регионы.

Напомним, что президент Владимир Путин обратится с посланием к российскому парламенту в 16-й раз. Слушать доклад президента в Центральном выставочном зале "Манеж" будут около 1300 приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы регионов, председатели законодательных собраний, а также главы традиционных конфессий и общественные деятели. Ключевой темой послания президента в 2020 году стали демография и решение социальных проблем.



