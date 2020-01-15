Президент России захотел обсудить изменение Конституции и предложил свои поправки

Владимир Путин заявил, что в основной документ страны можно внести изменения, хотя «потенциал Конституции 93 года далеко не исчерпан».

«Конституция была принята четверть века назад в условиях тяжелого политического кризиса. Ситуация изменилась. У нас сегодня нет вооруженного противостояния в столице и проблем на Северном Кавказе. И ряд общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Такой необходимости нет. Потенциал Конституции 93 года далеко не исчерпан», – заявил 15 января российский президент во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

По его словам, введение поправок в Конституцию можно вынести на обсуждение. В частности, Путин предложил закрепить норму, что «главы субъектов Федерации, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительство». Путин также поддержал поправку о том, что «российский президент не должен занимать пост больше двух сроков подряд».

Глава государства уверен в необходимости внесения в документ «регулярной индексации пенсий», а также того, что «МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения».



