Путин пообещал «доступный Интернет» и бесплатный доступ к российским сервисам

Президент России заявил о важности развития высокотехнологичного экспорта и Интернета.

«Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы. Предлагаю реализовать проект «Доступный Интернет». По всей территории страны обеспечить доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи», – заявил 15 января российский президент во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

По его словам, необходимо также развивать сферу стартапов, чтобы увеличить долю высокотехнологичного экспорта. В этом отношении он также отметил важность современных исследований, пообещав, что «каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет».

Глава государства резюмировал, что «высокая доступность Интернета должна стать конкурентным преимуществом России».



