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Происшествия
15.01.2020 13:24
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На Дворцовой размахивать флагами стран Средней Азии не запрещено, но чревато. У 14 зрителей новогоднего шоу полиция нашла миграционные изъяны

Полицейские Центрального района отсмотрели, мягко говоря, приличный массив видео, когда искали, как встретиться с десятком мигрантов из Узбекистана после ночного празднования Нового года. Когда их нашли, то у всех них возникли административные нарушения, связанные с правилами проживания иностранцев. «Фонтанка» узнала, откуда выросло такое служебное рвение.  

По информации «Фонтанки», на днях сотрудники УМВД по Центральному району закончили процедуры по оформлению протоколов об административных нарушениях в отношении 14 приезжих из Узбекистана и Таджикистана. Незначительность ситуации восполняется причинами внимания к ним ГУ МВД, о которых стало известно «Фонтанке».

По данным нашего издания, все 14 человек присутствовали на Дворцовой площади в новогоднюю ночь, как, впрочем, и тысячи других мигрантов. Разумеется, МВД снимало online поведение зрителей и прохожих. Так, на камеры попались те, кто, сидя на плечах своих знакомых, активно демонстрировал, например, флаги Узбекистана.

На Дворцовой размахивать флагами Азии не запрещено, но чревато. У 14 зрителей новогоднего шоу полиция нашла миграционные изъяны


По информации «Фонтанки», руководство ГУ МВД порекомендовало Центру «Э» пристально взглянуть на этих конкретных граждан.

«А есть правило, запрещающее размахивать флагами чужих стран?» – спросил журналист «Фонтанки» у собеседника в ГУ МВД после того, как узнал об интриге.

«Правила такого нет. Вы сами знаете, что это не запрещено, – ответили нам, дипломатично добавив и практически подтвердив нашу версию: – Мы уверены, что подобные действия мигрантов вызывают логичные ожидания горожан от полиции Петербурга».

«Фонтанке» известно, что, обнаружив в пространстве всех 14 уроженцев Азии, сотрудники нашли у каждого какое-то нарушение. У одних – предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, у других – нарушение правил въезда.

В результате троих приговорили к принудительному выдворению, одного – к самостоятельному выезду за пределы РФ, остальным срок пребывания на территории России сокращен или поданы документы в Управление по вопросам миграции о запрете на повторный въезд.

«Фонтанка» уверена, что данная история – закономерное продолжение политики нового руководства полицейского главка по отношению к мигрантам, ведущим себя в Петербурге неуважительно или даже некорректно.

Так, «Фонтанка» неоднократно описывала достаточно невежливые задержания представителей Кавказа и Азии, если они до этого стреляют из окон автомашин или из окон кафе.

Очевидно, в эту же копилку можно добавить и постоянные полицейские рейды по овощным базам Петербурга.

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