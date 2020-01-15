На Дворцовой размахивать флагами стран Средней Азии не запрещено, но чревато. У 14 зрителей новогоднего шоу полиция нашла миграционные изъяны

Полицейские Центрального района отсмотрели, мягко говоря, приличный массив видео, когда искали, как встретиться с десятком мигрантов из Узбекистана после ночного празднования Нового года. Когда их нашли, то у всех них возникли административные нарушения, связанные с правилами проживания иностранцев. «Фонтанка» узнала, откуда выросло такое служебное рвение.

По информации «Фонтанки», на днях сотрудники УМВД по Центральному району закончили процедуры по оформлению протоколов об административных нарушениях в отношении 14 приезжих из Узбекистана и Таджикистана. Незначительность ситуации восполняется причинами внимания к ним ГУ МВД, о которых стало известно «Фонтанке».

По данным нашего издания, все 14 человек присутствовали на Дворцовой площади в новогоднюю ночь, как, впрочем, и тысячи других мигрантов. Разумеется, МВД снимало online поведение зрителей и прохожих. Так, на камеры попались те, кто, сидя на плечах своих знакомых, активно демонстрировал, например, флаги Узбекистана.





По информации «Фонтанки», руководство ГУ МВД порекомендовало Центру «Э» пристально взглянуть на этих конкретных граждан.

«А есть правило, запрещающее размахивать флагами чужих стран?» – спросил журналист «Фонтанки» у собеседника в ГУ МВД после того, как узнал об интриге.

«Правила такого нет. Вы сами знаете, что это не запрещено, – ответили нам, дипломатично добавив и практически подтвердив нашу версию: – Мы уверены, что подобные действия мигрантов вызывают логичные ожидания горожан от полиции Петербурга».

«Фонтанке» известно, что, обнаружив в пространстве всех 14 уроженцев Азии, сотрудники нашли у каждого какое-то нарушение. У одних – предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, у других – нарушение правил въезда.

В результате троих приговорили к принудительному выдворению, одного – к самостоятельному выезду за пределы РФ, остальным срок пребывания на территории России сокращен или поданы документы в Управление по вопросам миграции о запрете на повторный въезд.

«Фонтанка» уверена, что данная история – закономерное продолжение политики нового руководства полицейского главка по отношению к мигрантам, ведущим себя в Петербурге неуважительно или даже некорректно.

Так, «Фонтанка» неоднократно описывала достаточно невежливые задержания представителей Кавказа и Азии, если они до этого стреляют из окон автомашин или из окон кафе.

Очевидно, в эту же копилку можно добавить и постоянные полицейские рейды по овощным базам Петербурга.