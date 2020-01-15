Путин: Бизнесменов избавят от угрозы стать частью ОПГ по 210 статье УК

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ 15 января президент страны Владимир Путин рассказал о мерах по улучшению инвестиционного климата в стране, который поможет создать фундамент для существенного роста доходов граждан. Он подчеркнул, что в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, а ежегодный прирост инвестиций должен составить не менее 5%.

Для стимулирования инвестиций в течение 6 лет не будут менять налоговые условия для бизнеса. Регионам будут компенсировать из федерального бюджета две трети их выпадающих налогов от применения инвестиционного налогового вычета. Контрактная работа должна стать проще. Кроме того, применение уголовного законодательства, которое касается бизнеса, должно измениться. В качестве примера Путин привел 210 статью УК, по которой любая компания, которая нарушила закон, может квалифицироваться как преступное сообщество. «Правоохранительные органы теперь должны будут доказывать, что коммерческая организация изначально создавалась с преступными целями», – сказал президент.

Напомним, что президент Владимир Путин обратится с посланием к российскому парламенту в 16-й раз. Ключевой темой послания президента в 2020 году стали демография и решение социальных проблем.



