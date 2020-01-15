Начался прием заявок по проекту «Твой бюджет — 2020». Чиновникам слова не дают

В Петербурге 15 января стартовал проект «Твой бюджет — 2020», в рамках которого жители могут предлагать свои инициативы по изменению города. Заявки принимаются до 15 февраля.

Как сообщает комитет финансов, в проекте могут участвовать все совершеннолетние граждане страны, при этом регистрация в Петербурге не имеет значения. Представители органов государственной власти или местного самоуправления к участию в проекте не допускаются.

«Фонтанка» сообщала, что в конкурсе не примут участие те районы Петербурга, которые получили финансирование в рамках «Твоего бюджета – 2019»: Василеостровский, Красногвардейский, Невский, Московский, Петроградский и Фрунзенский. Из числа подавших заявки в районах-участниках будут выбраны 20 членов бюджетных комиссий. Они вместе с представителями органов исполнительной власти и модераторами проекта в июне 2020 года выберут победителей. Всего между шестью районами распределят 90 млн рублей; ранее сообщалось, что еще 30 млн пойдут на проекты, которые не выберут комиссии, но зато изберут общегородским голосованием.

За четыре года победителями проекта стали 64 инициативы — это спортивные, детские, социальные объекты, идеи по улучшению транспортной инфраструктуры, благоустройство скверов и парков. 33 инициативы уже реализованы, остальные находятся в стадии реализации.





Справка:

Ранее «Фонтанка» писала, как в последние дни резко и иногда неправдоподобно возрастает количество заявок от отдельных районов. Комфин анализирует эту динамику и исключает неподтвержденные заявки. Кроме проекта «Твой бюджет» и «Твой бюджет в школах» , в городе работает также программа «Родной район». По её итогам в 2019 году первое место и приз в 100 млн рублей город присудил Красногвардейскому району за проект благоустройства набережной Охты. Второе место и 50 млн рублей достались Петроградскому району с проектом благоустройства Южной дороги. Третье получил Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.