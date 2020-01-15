Ужасного листолаза и носорога больше нельзя держать в квартире. Посмотрите список, не попадает ли ваш нестандарный питомец под запрет, иначе его отправят в приют

Росприроднадзор напоминает, что начали действовать нормы закона об ответственном обращении с животными. Ведомство определилось с полным перечнем диких животных, которых нельзя содержать в условиях неволи, например в квартирах.

«Законодательные нововведения призваны защитить права диких животных и сократить количество случаев, когда ради забавы заводят диких животных и пытаются содержать в домашних условиях, а отсутствие подготовки и базовых знаний, а также соответствующих условий, приводят к трагическим последствиям. Отсюда нередкими становятся случаи обнаружения в многоквартирных домах или на улицах города змей, за которыми недосмотрели их владельцы, либо случаи гибели диких животных, которые оказались выброшенными на улицу», – сообщает пресс-служба Росприродназора по СЗФО 15 января.

Так, запрещены к содержанию пресмыкающиеся из числа змей, ящериц, крокодилов и черепах. А также ряда земноводных (среди которых ужасный листолаз, ядовитая и щитоголовая квакша); паукообразных из числа скорпионов и пауков; млекопитающих из числа китообразных, сирен, хищных; хоботных, двурезцовых сумчатых, непарнокопытных (включая носороговых), парнокопытных (бегемотовых, жирафовых, лошадиных антилоп, всех видов гну и др.), приматов (в том числе гиббонов, тонкотелых обезьян, всех видов макак, кроме магота, всех видов павианов, мангабеев, шерстистых обезьян, ревунов и паукообразных обезьян, а также грызунов (американских дикобразов).

Кроме того, под запрет попали некоторые виды птиц , хрящевые рыбы, костные рыбы, скорпенообразные (морские окуни более 1,5 м, морские дракончики, все виды обыкновенных звездочетов), угреобразные (муреновые и конгер), гимнотообразные (электрический угорь), а также коралловые полипы (зоантарии).





Если таких животных найдут в неподобающих условиях, то их конфискуют. А потом отправят в реабилитационные центры и там решат, готов ли зверь вернуться в природу. Если нет, ему обеспечат место в приюте для диких животных.

Полный список животных смотрите тут:



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