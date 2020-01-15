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Общество
15.01.2020 12:48
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Экс-сотрудников ГИБДД оправдали в Петербурге по делу о взятках. За поборы с водителей их осудили на 9 лет

Санкт-Петербургский городской суд отменил обвинительный приговор бывшим сотрудникам ГИБДД Александру Мишенину и Андрею Криулину. Они провели почти три года под арестом и успели погостить в колонии. 

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города, 14 января горсуд отменил приговор Невского райсуда, которым Мишенину и Криулину весной прошлого года назначено по девять лет строгого режима. Сотрудникам ГИБДД вменяли мелкое взяточничество и вымогательство взятки группой лиц – всего четыре эпизода. 

Обвинение настаивало, что старший инспектор и командир отдельной роты ДПС заработали чуть больше 60 тысяч на водителях, попавшихся на административных правонарушениях. Горсуд оправдал обоих и признал за ними право на реабилитацию. 

Как уточнила «Фонтанке» адвокат СКА «Агарта» Анастасия Стовповая, её подзащитный Криулин и его бывший коллега Мишенин содержались под стражей с июля 2017 года. 


«Летом Мишенина и Криулина этапировали в колонию в Мурманск, хотя приговор ещё не вступил в законную силу. Прокуратура сейчас проводит проверку», – говорит Стовповая. 

Экс-сотрудники ГИБДД должны выйти на свободу 15 января.

 

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