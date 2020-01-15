Президент России: Нельзя относиться к жизненно важным лекарствам, как к канцтоварам

Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с закупками медицинских препаратов.

«Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать [о несоблюдении сроков закупки лекарств] так, как будто речь шла о закупке канцтоваров. Такой ситуации не должно повториться!» – заявил 15 января российский президент во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

По его словам, необходимо создать «единый сквозной реестр медицинских препаратов», а также не допускать ситуации, когда родители не могут легально достать необходимые лекарства для детей.



