Студентам-медикам придется отрабатывать свое обучение в региональных медучреждениях

В ходе послания Федеральному Собранию РФ 15 января президент страны Владимир Путин предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Эта мера должна решить проблему с медицинскими кадрами в регионах.

«По специальности учебное дело 70% учебных мест станут целевыми, по педиатрии — 75%, – сказал Путин. – Квоты на прием будут формироваться по заявкам регионов РФ, но они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускникам. Что касается ординатуры — по самым востребованным направлениям надо установить 100% целевое обучение».

Напомним, что президент Владимир Путин обратится с посланием к российскому парламенту в 16-й раз. Слушать доклад президента в Центральном выставочном зале "Манеж" будут около 1300 приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы регионов, председатели законодательных собраний, а также главы традиционных конфессий и общественные деятели. Ключевой темой послания президента в 2020 году стали демография и решение социальных проблем.



