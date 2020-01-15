Дело о расправе над семьей хоккеиста Максима Соколова ушло в суд. Сына спортсмена хотят принудительно лечить

Во Всеволожский городской суд Ленобласти направлено дело об убийстве в доме бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. В страшном преступлении обвиняют старшего сына спортсмена.

Как сообщает 15 января издание 47news, по версии следствия, 18-летний Максим Соколов нанес 19 смертельных ударов ножом своей матери и не менее 20 — брату. (15-летний подросток оказал активное сопротивление и выжил.) Также молодой человек порезал себя и оказался в реанимации.

По мнению психиатров, старший сын знаменитого вратаря был в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал. Следствие будет просить суд о принудительном лечении. По данным издания, Максим Соколов находится в психиатрической больнице.

Напомним, 45-летнюю супругу экс-вратаря сборной России по хоккею и тренера молодёжной команды СКА-1946 Ирину Соколову нашли с перерезанным горлом в доме в Новой Романовке в июне 2019 года. Рядом с ней истекал кровью 18-летний сын Максим, играющий в СКА-1946. Свидетелем расправы стал младший, 15-летний сын тренера. Он привел в дом соседей и сначала сам попал под подозрение. Но потом был отпущен.



