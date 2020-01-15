Путин пообещал увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Президент России отметил важность высшего образования для развития страны.

«Важно увеличивать количество бюджетных мест в вузах», – заявил 15 января Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

По его словам, необходимо повышать доступность высшего образования, ежегодно увеличивая количество бюджетных мест в вузах. Путин подчеркнул, что приоритет будет отдан регионам, где не хватает специалистов. Он уверен, что нужно обучать молодых людей востребованным и современным специальностям. Для этого также важно повышать квалификацию педагогов, как высшей школы, так и среднего и начального образования.



