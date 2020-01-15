Путин пообещал доплатить классным руководителям по 5 тысяч рублей за воспитание детей

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ 15 января глава государства предложил усилить поддержку школьных учителей.

«Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая работа, связанная с воспитанием детей, – это огромная ответственность и требует особой поддержки наставников, – сказал Владимир Путин. – С 1 сентября текущего года считаю [необходимым] ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из средств федерального бюджета. Конечно, это обязанность регионов, но воспитательная работа – это федеральная функция. При этом все действующие выплаты должны быть сохранены».

Президент страны пообещал проверить, как будет выполняться этот его наказ.

Напомним, что президент Владимир Путин обратится с посланием к российскому парламенту в 16-й раз. Слушать доклад президента в Центральном выставочном зале «Манеж» будут около 1300 приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы регионов, председатели законодательных собраний, а также главы традиционных конфессий и общественные деятели. Ключевой темой послания президента в 2020 году, как ожидают эксперты, станет борьба с бедностью.



