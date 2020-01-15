Число ДТП в Петербурге вернулось на уровень первого рабочего дня года. Но без смертей не обошлось

За прошедший вторник, 14 января, в Петербурге произошло почти столько же дорожных аварий, сколько зафиксировали в первый рабочий день нового года – 9 января. ДТП с серьезными последствиями тоже было меньше, чем наблюдается обычно в будний день, но одну жизнь они все же унесли.

Как сообщает 15 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедшие сутки на дорогах Петербурга было зафиксировано 295 ДТП – всего на одну аварию больше, чем в прошлый четверг. Пострадавшие были в девяти из них: травмы получили 9 человек, все – взрослые. Для сравнения, 9 января в петербургских ДТП пострадали 12 взрослых и двое детей.

Был один погибший. Трагедией закончилась ночная погоня за нарушителем под Петербургом. Сотрудники ГИБДД в поселке Ропша Ломоносовского района области заметили подозрительную Daewoo Nexia и попытались остановить, но водитель только ускорился. Завершилась погоня уже в Красном Селе: «Дэу» пробила забор и врезалась в дом, а потом загорелась. Водителя спасти не удалось.

Еще одна серьезная авария произошла утром на проспекте Народного Ополчения. Там столкнулись такси и машина скорой помощи, пострадали фельдшер и таксист.





В Ленинградской области за 14 января произошло 65 дорожных аварий, в семи из которых были пострадавшие. Травмы получили 8 человек, детей среди них нет.