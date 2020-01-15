Президент РФ: 9 миллионов малообеспеченных россиян поддержат через социальные контракты

Президент России пообещал помощь россиянам через социальные контракты, которые станут инструментом борьбы с бедностью.

«Государство помогает гражданам с трудоустройством, повышением квалификации, каждому предоставляются индивидуальные меры поддержки. <...> По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек», – заявил 15 января Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

По его словам, социальный контракт станет важным инструментом борьбы с бедностью. Регионы уже начали внедрять его элементы, но, как заметил Путин, эффективность «крайне низкая». Он уверен, показателем эффективности в будущем будет не количество, а «реальное снижение бедности».

При этом Путин подчеркнул, что власти ожидают и от граждан ответные шаги.



