Путин кардинально изменил стимул повышения рождаемости. Материнский капитал будут давать уже на первенца

Программа материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года, а выплачивать её будут уже на первого ребенка в семье, сообщил в ходе ежегодного послания российскому парламенту президент страны Владимир Путин.

Уже при рождении первенца с января 21 года семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме – 466 тысяч 617 рублей. Также Путин предложил увеличить маткапитал на второго и последующего детей на 150 тысяч рублей, его сумма составит 616 тысяч 617 рублей, он будет ежегодно индексироваться.

«Если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго маткапитал должен предоставляться ей в новом, увеличенном размере, – сказал Путин. – При рождении третьего ребенка государство гасит 450 тыс. рублей ипотеки. Таким образом, при помощи государства семья с тремя детьми сможет вложить в решение своих жилищных проблем более 1 миллиона рублей».

Напомним, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 16-й раз. Слушать доклад президента в Центральном выставочном зале «Манеж» будут около 1300 приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы регионов, председатели законодательных собраний, а также главы традиционных конфессий и общественные деятели. Ключевой темой послания президента в 2020 году, как ожидают эксперты, станет борьба с бедностью.



