«Деревья умирают стоя». 76 «мертвых» вязов срубили на Маршала Блюхера, вместо них обещают посадить липы

пресс-служба комитета по благоустройству

Во время трансляции послания президента РФ в Петербурге в прямом эфире рубили вязы. Жители проспекта Маршала Блюхера остались без деревьев.

«Они здоровые, каждый год все кроны в зелени, теперь лысо-голо, всё в бетоне и асфальте», – написал в редакцию читатель «Фонтанки», прикрепив фото — вид из окна.

15 января в Калининском районе действительно вырубили 76 вязов, подтвердили нашему корреспонденту в пресс-службе местной администрации. Оголившийся проспект будет засажен липами весной 2020 года, заверили чиновники. Для контроля вырубки пресс-служба вела трансляцию в официальную группу района, видеозапись доступна и сейчас. По словам рубщиков, прозвучавших в эфире, деревья насквозь иссушила «голландская болезнь». Труху в кадре показала зрителям и представитель администрации Юлия Лебединова: «Кора отходит от ствола, внутри дерево сухое. Деревья умирают стоя».





Голландская болезнь вязов, или графиоз – распространенное грибковое заболевание этого вида деревьев. Лечению она не подлежит, вязы рубят и сажают липы. Петербуржцы болезненно реагируют на вырубку и сетуют, что вновь сажаемые деревья меньше по размеру. Садово-парковые службы им отвечают, что новые насаждения ограничены в высоту установленным стандартом.