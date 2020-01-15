Президент России предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ 15 января президент Владимир Путин предложил ввести дополнительные меры поддержки для семей с детьми, причем срочно.

«80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми, – сказал Путин. – С января текущего года семьи, чьи доходы меньше 2 прожиточных минимумов на человека, будут получать выплаты на первых и вторых детей до трех лет. В среднем по стране это около 11 тыс. рублей в месяц. В 75 регионах РФ начались выплаты на третьих детей».

Кроме того, Путин подчеркнул, что после достижения детьми 3 лет, когда установленные выплаты заканчиваются, семьи могут оказаться в финансовой яме. «Пока дети не пошли в школу, маме сложно совмещать работу и уход за ребенком, – сказал президент. – Маме не выйти на работу. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, причем с 1 января 2020 года».

Выплату будут получать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Чтобы получить выплату, надо будет предоставить справку о доходах.

Напомним, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 16-й раз. Слушать доклад президента в Центральном выставочном зале "Манеж" будут около 1300 приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы регионов, председатели законодательных собраний, а также главы традиционных конфессий и общественные деятели. Ключевой темой послания президента в 2020 году, как ожидают эксперты, станет борьба с бедностью.



