Хафтар атаковал ракетами юг Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по районам Салахаддин и Эр-Рамле на юге Триполи, сообщило 15 января агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, "в регионе дислоцированы наемники Хафтара, а беспилотники армии Объединенных Арабских Эмиратов совершают полеты в небе над Триполи".

Противоборствующие силы Хафтара и ПНС, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава ПНС Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

15 января сторонники Хафтара сорвали перемирие, боевые действия возобновились, отмечает "Анадолу".

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта, Сарражд и Хафтар собираются в ней участвовать.



