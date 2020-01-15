Путин: Высший приоритет — это сохранение народа России

Президент России заявил, что властям необходимо «работать по всем направлениям», чтобы увеличить рождаемость.

«Судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. <...> Нас 147 миллионов человек. Но мы вошли в очень сложный демографический период. В какой-то период нам удалось выйти на естественный прирост населения, но семьи сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов. И рождаемость падает. Такой ключевой показатель как суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало», – заявил 15 января Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, существующие негативные прогнозы «настораживают». Перед властями стоит задача к 2024 году выйти на показатель рождаемости в 1,7.





Владимир Путин заявил, что «высший приоритет — это сохранение народа России». Президент отметил, что для этого необходимо работать «по всем направлениям».

«До конца 2021 года будут созданы 295 тысяч новых мест в яслях», – добавил глава государства.