МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений облигационных займов

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций в 2019 году по версии Cbonds. Банк организовал в 2019 году более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.

МКБ вошел в пятерку лидеров в ключевых сегментах рэнкинга: занял 2 место среди организаторов выпусков структурных продуктов; 3 место среди организаторов в реальном секторе; 4 место среди организаторов рыночных выпусков и 5 место среди организаторов в финансовом секторе.

«Мы планируем продолжить активно расширять наше присутствие на российском и международном рынках капитала. Банк фокусируется на реализации рыночных сделок, планомерно увеличивая количество и объемы реализованных проектов. Если в 2018 году доля рынка, занимаемая МКБ, составляла 4%, то в 2019 году банк занимает уже 11,4%. Среди наших клиентов крупнейшие государственные и частные компании, представляющие все основные секторы российской экономики. Из ключевых размещений облигаций можно выделить сделки с РЖД, Газпромом, ГК Автодор, Россетями, Газпромнефтью, Почтой РФ, Татнефтью, СУЭКом, ЕвроХимом, РУСАЛом, Славнефтью, Сбербанком, ДОМ РФ, Полюсом, МегаФоном, ГТЛК, X5 Retail Group, ВЭБом, Металлоинвестом и многими другими, – прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. – Отдельно стоит отметить первое в истории российского рынка размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика (крупного ритейлера Беларуси компании «Евроторг»). Мы благодарны нашим клиентам за доверие, планируем увеличивать объемы услуг в рамках всей продуктовой линейки банка. В 2020 году МКБ планирует еще более укрепить позиции на локальном рынке и существенно расширить географию присутствия. Речь идет в первую очередь о заемщиках из СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и др.), с некоторыми из которых уже есть совместные проекты. Так, например, в 2019 году МКБ выступил рейтинговым консультантом Национальной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ). В декабре рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило КТЖ рейтинг на уровне kzAAA со стабильным прогнозом».

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г. Источник информации, подлежащей раскрытию https://mkb.ru/investor/emitent-news