Волямир и Север, Искра и Цветана. В Петербурге назвали самые редкие имена, которыми называли детей в 2019 году

Почти 60 тысяч свидетельств о рождении выдал в 2019 году комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга. Об этом сообщает 15 января «Интерфакс».

Среди 59 тысяч 665 младенцев самыми популярными именами стали Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван у мальчиков. И София, Алиса, Мария, Анна, Анастасия – у девочек.

Топ петербургских имен почти полностью совпадает с топом российским.

«Самыми редкими и необычными именами стали Амур, Волямир, Ермил, Север, Элемир у мальчиков и Искра, Милолика, Олимпия, Таша, Цветана у девочек», – сообщает агентство.

За прошедший год в Петербурге было зарегистрировано 49 тысяч 380 браков, на которые пришелся 27 тысяч 101 развод.



