Кран стрелой снёс с дороги автобус под Тобольском, оторвав от него кусок, но потеряв колесо

В двух авариях с маршрутными транспортными средствами в Тюменской области пострадали 14 человек: семь в автобусе под Тобольском и семь в маршрутке в Тюмени.

Как сообщает 72.RU со ссылкой на региональную ГИБДД, утром 15 января на 174-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, под Тобольском, автобус, ехавший по маршруту №555 из Тюмени, столкнулся с автокраном. По предварительной версии, автокран при обгоне выехал на встречную полосу и задел стрелой автобус. От удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся. Кусок обшивки автобуса остался на корпусе автокрана, зато он лишился колеса.

В автобусе находились 19 пассажиров. Кто-то выбрался сам, некоторых пришлось доставать. Семь человек развезли по больницам Тобольска и посёлка Байкалово. По данным департамента здравоохранения по Тюменской области, в тяжёлом состоянии в реанимации находится одна из пассажирок автобуса.





Видео: YouTube/72ru

В Тюмени на Профсоюзной улице около 9 часов утра, по данным издания, маршрутка «Газель» с пассажирами столкнулась с «Фордом Фокусом» и въехала в столб. Травмы получили также семь человек.



Видео: YouTube/72ru