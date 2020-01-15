Центробанк банкротит Невский народный банк. Ранее оттуда на броневике вывозили миллиарды

Центральный банк РФ подал иск о банкротстве Невского народного банка. Лицензию у него отобрали в декабре.

Информация о банкротном иске появилась накануне вечером на сайте арбитража.

«Фонтанка» подробно писала о том, что привело к краху Невского народного банка, лицензию у него ЦБ отозвал 13 декабря. Так регулятор отреагировал на информацию о хищениях из банка: 8 декабря из дополнительного отделения банка на Ордынке в Москве автомобиль, замаскированный под инкассаторский броневик, вывез наличность и ценные бумаги общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Вскоре полиция объявила в розыск Владимира Бондаренко, который был назначен временно исполняющим предправления Невского народного банка в середине октября. По версии следствия, он активно использовал свой счет для перевода и обналичивания средств.

В официальном релизе ЦБ указано, что всего в декабре неустановленными лицами похищены более 3 млрд рублей. В банке введена временная администрация, Агентство страхования вкладов выплачивает средства его клиентам через ПАО «МИнБанк» и ПАО «Банк «ФК «Открытие».



