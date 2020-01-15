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15.01.2020 11:42
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Нева - не Иордан, но старается. Особенности Крещения в Петербурге без льда

В Петербурге Крещение Господне впервые за десять лет пройдёт без снега и льда.

Нева - не Иордан, но старается. Особенности Крещения в Петербурге без льда

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Как и предполагали синоптики, зимний плюс не дал замёрзнуть водоёмам, но нарушать крещенскую традицию в Петербурге не собираются и уже предчувствуют: желающих в этом году будет больше.

К 18 января в городе оборудуют порядка 30 иорданей. Прорубей в форме креста по понятным причинам не будет, но и в воду сразу у берега не загонят. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сказали «Фонтанке», что в зависимости от местности установят деревянные помосты или ступени, сделают поручни. Из новшеств – усиленное патрулирование. Стихийных ныряльщиков будут отслеживать на катерах и отгонять от особо опасных мест.

Вероятность нарваться на очереди предрекают уже в первый день работы купелей, 18-го, хотя по календарю Крещение все же приходится на 19-е число. Подождать, а заодно и переодеться, можно в пункте обогрева. Там же стоит ещё раз прислушаться к себе и, при необходимости, дойти до дежурного медика на контрольную проверку давления. И, конечно, не забыть про разминку.

Идеальными купальщиками медики видят здоровых, трезвых и не голодных. Хронически болеющим или только приболевшим перед погружением советуют проконсультироваться с врачом, а лучше и вовсе обойтись без экстрима. Опыт моржевания приветствуется.


«Если начнёте закаляться сейчас, то уже не успеете», – разочаровал руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Евгений Зиновьев. По его словам, лучше готовиться за несколько месяцев или же быть профессиональным спортсменом, привычным к ледяным ваннам.

Кроме ограничений по здоровью, есть и возрастные: никаких ныряний детям до семи лет и взрослым после шестидесяти. Беременных в воду тоже просят не лезть. Алкоголь категорически нельзя никому, предупреждают врачи. Ловить поскользнувшихся и поддерживать неуверенных будут спасатели, но с избыточной потерей тепла после спиртного они не помогут. Традиционную рюмку водки или церковного вина разрешено не раньше чем через 15 минут после процедуры, ещё желательнее отогреваться чаем.

Переносимость холода у каждого индивидуальна, говорит Зиновьев, предупреждая, что заработать неприятные последствия можно уже через несколько минут. Однократное погружение опасным всё же не назвать: в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе любителей крещенских купаний в качестве пациентов не вспомнили. Впрочем, какой-то пользы для здоровья опрошенные врачи не видят.

Как рассказал начальник Северо-Западного гидрометцентра Александр Колесов, подо льдом температура воды ниже, но и без него не курорт. По последним данным, Нева «прогрелась» выше нуля на символические 0,8 градуса. Тёплая погода к выходным сохранится, лёд, понятно, уже не встанет. Для сравнения, Иордан в январе остывает примерно до +14.

«Есть лёд или нет – это не принципиально. Никакого религиозного значения крещенские морозы не имеют, это только климатическая особенность нашего региона. Мы вспоминаем вхождение Христа в Иордан. Спаситель явил свою божественную сущность, освятив «вод естество». То есть в водную стихию он внёс некое освящающее начало. Никакого омытия он не требовал, но для нас, как для людей грешных, оно символизирует очищение от грехов», – объясняет глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин.

Правда, единой позиции у РПЦ нет. Многие священнослужители считают, что если крещенские купания – это про религию, то явно не про ту. Некоторые  традицию называют отголоском язычества, адаптированным под христианство и бессмысленным в духовном плане.

«Когда меня как пастыря спрашивают, благословляю ли я окунаться в прорубь, то отвечаю: «Если здоровье позволяет». Сам я никогда в жизни этого не делал, хотя многие мои друзья, в том числе священники, участвуют в купаниях. К празднику Крещение относится только вырубание проруби и освящение воды, но не для купания, а для употребления. Её, к примеру, хранили дома, пили во здравие души и тела», – говорит клирик собора Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка Константин Пархоменко.


Он уверен, что обычай возник ещё в дохристианские времена. Объяснений зимним купаниям не сохранилось, зато ещё лет сто назад находили документы, в которых церковь призывала искоренять и не допускать подобное суеверие. Сегодня к нему относятся ровнее: не благословляют, но и не запрещают.

«Есть даже священники, которые рекомендуют. Однако мнение, что при окунании можно смыть с себя грехи, не соответствует действительности. Абсолютно, – категоричен отец Константин: – Это просто народный обычай».

Иеромонах Андрей Бартов, священник Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни, рекомендует смывать грехи более традиционными методами: молитвой, исповедью, покаянием. Но и погружение в освящённые воды, по его словам, в общем смысле может быть таинством:

«Благодать Божия действует и через эти обряды, если совершать их с верой. Если человек решил включить купание в проруби в процесс своего покаянного подвига, то это его выбор. Так что, есть здесь духовный смысл или нет, – зависит от каждого». 

Год назад испытание водой прошли 72 тысячи человек, в 13 районах работали 28 купелей. В этом году анонсируют на две больше, адреса в Смольном пока не называют, но говорят, что существенных отличий не будет. Главную иордань уже начали устанавливать у стен Петропавловской крепости. Водолазы обследуют дно, в четверг собираются ставить деревянный пирс для прохода к воде. Как уточнил заместитель главы администрации Петроградского района Андрей Цибиногин, купель заработает 19 января в десять утра. Желающих прийти раньше зовут на Аптекарскую набережную, 8. Освящать её будут в субботу в девять вечера. 

Окунуться в ночь на 19 января можно на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2. Купальщикам обещают чай и просят не забывать полотенце.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

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