«Иди сюда! Я тебя точно знаю!». Нападение на 10-летнюю школьницу в Новой Ладоге попало на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения на школьницу в Новой Ладоге утром 14 января. Автомобиль и предполагаемого похитителя разыскивает полиция.

Видео с камер наблюдения, на котором можно разглядеть, как мужчина пытается затащить девочку на заднее кресло автомобиля, опубликовано на портале 47news 15 января. Судя по кадрам, несовершеннолетняя идет по улице с большим рюкзаком — ее окликает водитель. Школьница, не ожидая плохого, подходит к мужчине, и тот хватает ее за руку в попытке затащить в машину. Ребенок вырывается, падает на асфальт, потом встает и убегает.

Ранее отец школьницы обратился в полицию Ленобласти с заявлением о нападении на ребенка. Ищут светло-серебристый «Рено Дастер» с числом 330 в госномере и немолодого водителя в камуфляже и полосатом свитере. Как заявляла потерпевшая, незнакомец позвал фразой: «Иди сюда! Я тебя точно знаю!».



