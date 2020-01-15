В Генплане резервируют место под парки и скверы. ЗакС принял поправку во втором чтении

В Генплане Петербурга появится возможность «резервировать» место под озелененные территории площадью не менее 2 га. Соответствующее изменение в закон о региональных объектах, отображаемых в Генплане, Заксобрание 15 января приняло во втором чтении.

Поправку к законопроекту, изменяющему закон о видах объектов регионального значения, которые подлежат отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга, подала профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству.

Изменение устанавливает минимальную площадь озелененных территорий общего пользования, подлежащую отображению в Генплане, – не менее 2 га. А также площадь озелененных территорий специального назначения – питомников садово-парковых хозяйств и цветочно-оранжерейных хозяйств, находящихся в городской собственности, не менее 1 га.

«Предлагаемая поправка... направлена на устранение противоречий действующего законодательства и приведение в соответствие с планами исполнительных органов государственной власти по реализации Генерального плана. По результатам обсуждения предлагается... исключить объекты, в отношении которых у комитетов отсутствуют планы по созданию этих объектов регионального значения, а также объекты, реализация которых не входит в компетенцию Законодательного собрания Петербурга», – сообщил на заседании парламента председатель комиссии депутат Сергей Никешин.





Член комиссии по городскому хозяйству, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов пояснил «Фонтанке», что с помощью этого механизма возможно на будущее резервировать территории для будущих зеленых зон.

Отметим, что озелененные территории, о которых идет речь в поправке, и зеленые насаждения общего пользования – не одно и то же. ЗНОПы не могут располагаться на частной земле, а их закрепленный в законе перечень – список уже существующих парков и скверов, и способ сохранить то, что уже есть. Отображение в Генплане озелененных территорий – это планы города, и «рисовать» такие участки возможно даже на частной земле.