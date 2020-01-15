Остров, где извергается Тааль, хотят закрыть. Там трясёт и высохла река. Эвакуированных – 80 тысяч, волонтёры спасают щенков

Правительство Филиппин намерено запретить людям возвращаться на остров Лусон, где находится вулкан Тааль, поскольку сохраняются риски новых извержений, сообщает CNN Филиппины. Соответствующее заявление сделал вечером 14 января (по местному времени) министр обороны страны, отметив, что президент одобрил эту рекомендацию.

На острове есть постоянные поселения, которые часто посещают туристы, хотя эта территория давно считается опасной зоной. После первого извержения 12 января все жители острова, по данным властей, были эвакуированы, но во вторник несколько человек вернулись проверить свои дома и имущество.

В общей сложности число эвакуированных превышает 80 тысяч человек. Жертв, по предварительным данным, нет, хотя погибло много животных. Оставшимся в живых помогают волонтёры, например сообщество «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте» 15 января публикует фотографии спасённых щенков.





К 14 января аэропорт Манилы возобновил работу в обычном режиме, и застрявшие на Филиппинах россияне теперь могут вернуться домой. Правда, по данным «Интерфакса», российское посольство рекомендует соотечественникам связываться со своими авиакомпаниями и проверять статус рейса.





Вулкан продолжает проявлять активность. 14 января он выбросил фонтаны лавы на высоту 500 метров и столб пепла почти по 2 километра. Сохраняется четвертый из пяти возможных уровней опасности, а это означает, что новое извержение неизбежно. Авиакомпании предупреждены о необходимости избегать воздушного пространства вокруг вулкана, поскольку пепел и осколки пород представляют опасность для самолётов. Новые трещины на поверхности вулкана свидетельствуют о подъёме магмы, передаёт 15 января Independent. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, с 12 января зарегистрировано в общей сложности 466 вулканических землетрясений, а за сутки с 5 часов утра 14 января до 5 часов утра 15-го – 159 вулканических землетрясений. «Такая интенсивная сейсмическая активность должна означать постоянное магматическое движение, что может привести к дальнейшим извержениям», – цитирует сейсмологов издание Rappler.

После извержения 12 января во многих районах Филиппин, в том числе в Маниле, прошёл пеплопад. Вместе с дождём падали камни и грязь, в воздухе пахло серой. Пепел может вызвать раздражение глаз и легких, повреждает растения, что может погубить урожай.

После извержения внезапно высохла река Пансипит, соединяющая озеро Тааль и залив Балаян, сообщает «Фобос».

30 января 1911 года произошло самое сильное в XX веке извержение вулкана Тааль. За 10 минут умерло всё живое на расстоянии до 10 км, погибли 1335 человек.



