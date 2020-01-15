Три банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

Группа «Эталон»

Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Банк УРАЛСИБ» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Оформить ипотеку в банке ВТБ возможно с первоначальным взносом от 10% от стоимости квартиры. Процентная ставка по кредиту в этом случае составит от 9,4% годовых. При увеличении первоначального взноса от 20% ставка начинается от 8,7%. При внесении первоначального взноса более 50% процентная ставка начинается от 8,4% годовых. Срок кредитования – до 30 лет. Сумма ипотечного кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

По программе Связь-Банка приобрести квартиру в ипотеку можно с первоначальным взносом в размере от 15% и более от стоимости квартиры. Процентная ставка по кредиту составит от 8,2%. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет. Возможная сумма кредита от 400 тыс. до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sviaz-bank.ru

В банке УРАЛСИБ при сумме ипотечного кредита от 300 тыс рублей до 5 млн рублей и первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья процентная ставка составит от 8,79% годовых. При сумме кредита от 5 млн рублей до 50 млн рублей ставка может снизиться до 8,49%. Срок кредитования от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г., ПАО АКБ «Связь-Банк» лицензия Центрального банка №1470 от 21.11.2014г., ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф