Депутаты Петербурга одобрили налоговую льготу для компаний с социально уязвимыми сотрудниками. Потери бюджета умалчиваются

Петербургское Заксобрание одобрило в первом чтении законопроект, который освобождает от налога на имущество малый и средний бизнес, занятый «социальным предпринимательством». Это решение депутаты приняли на заседании 15 января, передает корреспондент «Фонтанки».

Бизнес становится «социальным», согласно федеральному закону, когда трудоустраивает инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и других социально уязвимых людей (таких сотрудников в компании должно быть не меньше половины). Кроме того, статус социального предпринимателя может получить предприниматель, который производит товары для социально незащищенных людей (или оказывает им услуги). А также – если реализует товары, которые они произвели.

Законопроект, который освобождает петербургских социальных предпринимателей от налога на имущество, разработали руководитель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок и вице-спикер Анатолий Дроздов (оба – «Единая Россия»). При этом вопросы к инициативе возникли у лидера фракции «Справедливой России» Алексея Ковалева: он поинтересовался, какими будут выпадающие доходы городского бюджета.

Корректные расчеты провести нельзя, заявил депутат Четырбок: по его словам, сейчас в Петербурге всего пять компаний-социальных предпринимателей, но нельзя спрогнозировать, сколько их появится в будущем. Кроме того, по словам руководителя комитета по законодательству, губернатор Петербурга направил депутатам свои замечания к инициативе и предложения о том, как ее изменить. Однако заключение главы города депутатам на заседании не представили.



