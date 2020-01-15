Послание президента Путина: онлайн-трансляция 2020

Президент России Владимир Путин 15 января выступает с традиционным посланием в Центральном выставочном зале «Манеж». Из обращения к Федеральному собранию оно давно превратилось в программный документ для широкой аудитории. В нем расставляются приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год. «Фонтанка» рассказывает о них в режиме онлайн.

15 января, 12:58 Переходим к внешней политике. «Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Они должны выработать меры по предотвращению угрозы глобальной войны. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно. Впервые с советского периода мы никого не догоняем. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед», - отметил президент.

15 января, 12:57 Фото: пресс-служба президента РФ

15 января, 12:56 Президент предложил реализовать проект "Доступный интернет" — бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам. Фото: пресс-служба президента РФ

15 января, 12:54 При этом бизнес должен помнить о своей экологической ответственности. "Надо ввести и отработать систему мониторинга качества воздуха, воды и почвы. Надо сформировать полноценную систему экономического мониторинга. 80 из 300 крупных предприятий должны перейти на улучшенные технологии. Надо кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны и переходить на экономику замкнутого цикла", - заявил глава государства.

15 января, 12:53 В послании президент рассказал, что необходимо сделать для стимулирования инвестиций. — Первое — мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, обеспечив тем самым более широкий горизонт для планирования инвестиций. Нужно ускорить принятие пакетов законопроектов о защите и поощрения капиталовложения. Налоговые условия для крупных значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, — объявил Путин.

15 января, 12:53 Бизнес должен помнить о своей экологической ответственности. Надо ввести и отработать систему мониторинга качества воздуха, воды и почвы. Надо сформировать полноценную систему экономического мониторинга. 80 из 300 крупных предприятий должны перейти на улучшенные технологии. Надо кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны и переходить на экономику замкнутого цикла.

15 января, 12:44 Возвращаясь к теме бедности. Президент заявил, что важнейшая задача — вернуться к росту реальных доходов граждан. Для этого нужны структурные изменения российской экономики. При этом рост ВВП России должен быть выше общемирового.

15 января, 12:42 А еще в стране появится единый сквозной регистр медицинский препаратов, которые представляются бесплатно или с большой скидкой по квоте. Владимир Путин потребовал больше не допускать ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств: “многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться”.

15 января, 12:40 Глава государства предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. "По специальности лечебное дело 70% учебных мест станут целевыми, по педиатрии — 75%. квоты на прием будут формироваться по заявкам регионов РФ, но они должны предоставить гарантии трудоустройства выпускникам. Ординатура — по самым востребованным направлениям установят 100% целевое обучение", - рассказал Путин.

15 января, 12:37 Путин поручил создавать больше бюджетных мест в вузах. "Предлагаю ежегодно увеличивать количество бесплатных бюджетных мест в вузах. Причем в приоритетном порядке отдавать места в региональные вузы — в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров", — отметил президент.

15 января, 12:32 "Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая работа связанная с воспитанием детей, это огромная ответственность и требует особой поддержки наставников", - отметил Путин. И предложил с 1 сентября ввести доплату классным рукуводителям в размере не менее пяти тысяч рублей из средств федерального бюджета. "Это обязанность регионов, но это воспитатели, а это федеральная функция. При этом все действующие выплаты должны быть сохранены", - считает президент.

15 января, 12:27 "Семья должна стать естественной нравственной нормой. Тогда мы сможем решить историческую задачу и гарантировать развитие России как большой и успешной страны", - резюмировал президент.

15 января, 12:25 Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс по всей России.

15 января, 12:19 Материнский капитал будет продлен минимум до 31 декабря 2026 года. И будет выдаваться при рождении первенца! А на второго ребенка будет проиндексирован на 150 тысяч. Фото: пресс-служба президента РФ

15 января, 12:15 80% семей с низкими доходами это семьи с детьми, говорит Путин. "С января текущего года семьи, чьи доходы меньше двух прожиточных минимумов на человека, будут получать выплаты на первых и вторых детей до трех лет. В среднем по стране это около 11 тыс рублей в месяц. В 75 регионах РФ начались выплаты на третьих детей. Когда ребенку исполнится три года установленные выпалаты прекращается и семья может попасть в сложную ситуацию с доходами. Пока дети не пошли в школу маме сложно совмещать работу и уход за ребенком. Маме не выйти на работу", - отметил президент. И предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, причем с 1 января 2020 года.

15 января, 12:13 Президент недоволен главами регионов. До конца 2021 года будут созданы 295 тысяч новых мест в яслях. Вместо 90 тыс таких мест реально только 37,5 тыс могут быть предоставлены малышам. На остальные не получена образовательная лицензия. "Главы регионов, нельзя так работать", - критикует Путин.

15 января, 12:10 Первая тема — демография. «Судьба России зависит от того, сколько нас будет. Сколько детей родится в российских семьях, какими они вырастут, кем станут и какие ценности станут для них опорой в жизни. Нас 147 миллионов человек. Но мы вошли в очень сложный демографический период. В какой-то период нам удалось выйти на естественный прирост населения. Но семьи сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов. И рождаемость падает», - отметил президент. По его словам, наша историческая обязанность ответить на этот вызов. К 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

15 января, 12:08 Путин начал свое выступление. "Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперед и готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Люди зачастую лучше знают, что нужно менять в городах и селах, в которых они живут", - говорит президент. Фото: пресс-служба президента РФ

15 января, 12:05 Ожидается, что Владимир Путин выскажется о взаимоотношениях с Украиной — об обмене пленными и Минских соглашениях, и про «Северный поток-2», который из-за санкций США России придется достраивать. Темой может стать и растущее напряжение на Ближнем Востоке: ситуация в Сирии, Турции и Ливане.

15 января, 12:01 В зале замечен губернатор Александр Беглов. Спикер ЗакСа Макаров тоже в Москве, сегодняшнее заседание горпарламента прошло без него.

15 января, 11:59 Год назад послание было социальным — глава государства предложил льготную ставку по ипотеке для семей с детьми, пересчет выплат пенсионерам, потребовал перестать преследовать бизнесменов. В 2019 году Владимир Путин обращался к Федеральному собранию на месяц позже - 20 февраля.

15 января, 11:58 По времени президентское послание обычно занимает около часа. Именно столько отвели под него федеральные каналы в своей телепрограмме.

15 января, 11:58 Ожидается, что Владимир Путин выскажется о взаимоотношениях с Украиной — об обмене пленными и Минских соглашениях, про «Северный поток-2», который из-за санкций США России придется достраивать самой. Темой может стать и растущее напряжение на Ближнем Востоке: ситуация в Сирии, Турции и Ливане.

15 января, 11:50 Путин начнет обращаться с посланием в 12:00. Ожидается, что оно будет отличаться от послания 2018 года, когда президент значительную часть времени посвятил перспективным вооружениям и видеороликам Минобороны. Главной темой станет борьба с бедностью, повышение доходов населения, развитие экономики страны и судебной системы.

15 января, 11:48 Общероссийский народный фронт пообещал организовать просмотры послания по всей стране — в библиотеках, университетах, кинотеатрах, стадионах, МФЦ, музеях, домах профсоюзов, больницах, на станциях скорой помощи, в такси, в метро и даже в аэропортах. Впервые Путина будут смотреть даже в космосе - трансляцию запустили на борту Международной космической станции.