Неизвестный погиб под Лугой под колесами Audi A6

Смертельное ДТП произошло утром 15 января в Лужском районе Ленинградской области. Пешеход угодил под колеса автомобиля, оказавшись на дороге в неположенном месте.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 8:50 на 83-м километре автодороги Луга – Новгород, в поселке в Заклинье. По предварительным данным, 32-летний мужчина на автомобиле Audi A6, двигаясь по трассе со стороны Новгорода в направлении Луги, вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте. На вид мужчине было 40-50 лет, личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливает ГИБДД.



