«Голоса велели». Обвиняемый в убийстве ребенка в детсаду «Сказка» признан невменяемым

Психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках дела об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, признала невменяемым главного фигуранта. Об этом 15 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета РФ (СКР) по Ненецкому автономному округу (НАО).

Как заявили в ведомстве, вопрос о психическом состоянии мужчины встал после заявлений о том, что заставило его прийти в детский сад и совершить нападение на ребенка.

«Экспертиза установила, что фигурант дела страдает психическим расстройством и в момент убийства «был невменяем», поэтому мужчина нуждается в принудительном лечении, отмечается в сообщении. Кроме того, завершены следственные действия в отношении 35-летнего сотрудника ООО «Охранное предприятие «Святогоръ», пустившего обвиняемого в детский сад. Ему инкриминируется «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сообщает агентство.

Охранник отработал в ЧОП чуть больше двух месяцев, и в ходе следствия заявил, что принял мужчину за родителя одного из детей. Свою вину он признал частично , отмечают в ведомстве.





После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения.