Массовое ДТП на Кржижановского: очевидцы рассказывают, как кричащего мужчину доставали из машины

Плотная пробка образовалась утром 15 января на улице Латышских Стрелков из-за массовой аварии на пересечении с улицей Кржижановского.

По словам пользователей «Яндекс.Навигатора», столкнулись четыре автомобиля. В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» называют BMW, ВАЗ и «Ларгус». «Скорая, реанимация, доставали парня из машины. Парень кричал. Говорят, ноги поломаны от удара», – пишет телеграм-канал «Мегаполис».

По предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, госпитализирован один человек в состоянии средней степени тяжести.





На фотографиях очевидцев заметно, что машины получили сильные повреждения.



