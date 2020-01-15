В подмосковной квартире нашли «суррогатную ферму». Детей растили для отправки за границу

Уголовное дело о торговле людьми возбуждено в Московской области, сообщает региональный Следственный комитет 15 января. В обычной квартире жили новорожденные дети, появившиеся на свет от суррогатных родителей, и ждавшие отправки за рубеж

В многоэтажку в посёлке ВНИИССОК следователи пришли, когда там погиб младенец. Мальчика родила суррогатная мать, за ребёнком присматривала няня. По предварительной версии, причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного.

В квартире нашли ещё троих малышей, которые появились на свет с помощью суррогатных матерей. Дети ждали, пока их биологические родители, которые являются гражданами других государств, оформят необходимые документы.

«Из юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, истребована вся необходимая документация, в том числе соответствующие лицензии и договоры на суррогатное материнство. Трое находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу», — отметили в ведомстве.





Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки. Но уже сейчас возбуждено уголовное дело о торговле детьми и причинении смерти по неосторожности.