Празднование Нового года обошлось россиянам в среднем в 14,5 тысяч рублей

На встречу 2020 года у граждан России ушло больше денег, чем годом ранее.

«Большинство россиян (76%) встретили 2020-й год дома, а каждый десятый — в гостях (9%). Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей — на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 р.). Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 р.)», – такие данные 15 января приводятся в опросе ВЦИОМ.

Самым популярным подарком стали конфеты, напитки и деликатесы (27%), а также косметика (25%). Кроме того, каждый десятый получил просто деньги.

Большинство опрошенных (73%) остались довольны праздниками. Работали на каникулах 15% респондентов, хотя годом ранее их было 21%.



