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15.01.2020 10:33
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ФСБ считает, что у проректора Петербургского университета гражданской авиации Далингера хромает логика

Внутри уголовного дела по мошенничеству, связанного с крупной закупкой Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации, родился материал по проректору. По мнению ФСБ, подавать иск в защиту вуза, а после его отзывать – злоупотребление. Причем основанное на тесных отношениях с обвиняемым бизнесменом.   

По информации «Фонтанки», после праздников в Следственный комитет на транспорте по Северо-Западу из регионального Управления ФСБ поступил материал в отношении проректора СПбГУ гражданской авиации Якова Далингера. В документах сотрудники Литейного, 4, усмотрели злоупотребление им должностными полномочиями, выразившееся, по их мнению, в нарушении закономерности его поступков. Ситуация же родилась из контекста уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД еще в ноябре 2018 года.

«Фонтанка» тогда сообщала, что декабрьские обыски в Университете гражданской авиации прошли после того, как вуз перечислил ведущей в отрасли компании «Новейшие информационные технологии в авиации» (НИТА) 358,9 млн рублей за комплекс тренажера экипажа самолета Bombardier CRJ200, а получил аппаратуру не 2012 года выпуска, как прописано в документации, а 2002 года.

Гости приходили и к генеральному директору «НИТА», Олегу Зыкову, а 1 июля 2019 года ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Кстати, в ходе тех процессуальных мероприятий, в конце прошлого года в отношении другого проректора Юрия Михальчевского, как и в отношении нескольких должностных лиц университета, следствие сняло подозрения. В возбуждении уголовного дела по ним отказано.


«Фонтанка» выяснила логику претензий к проректору Далингеру: после очередного обыска в ректорате, 30 мая 2019 года он подал иск от имени университета о взыскании с «Новейших информационных технологий в авиации» ущерба на 358,9 млн рублей. 4 июня Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение о наложении ареста, а 17 июня следствие арестовало эту сумму на счете «НИТА» в обеспечение гарантированного возмещения ущерба. Однако 18 сентября Яков Далингер от имени университета передал следователю, в чьем производстве находится дело, отказ от ранее заявленного им иска. Причем, как указано в материалах, переданных в Следственный комитет, Далингер понимал, что в результате отказа от гражданского иска следователь будет вынужден снять арест с денежных средств ООО «Фирма «НИТА» в размере все тех же 358,9. Заодно ФСБ указала о дружеских отношениях между проректором Далингером и обвиняемым бизнесменом Зыковым, которых, кстати, проректор и не скрывает.

Подробнее, а также о противостоянии проректоров университета читайте на 47news.

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