В Новой Ладоге мужчина в камуфляже пытался похитить 10-летнюю девочку. Ребенок убежал, полиция ищет «Рено Дастер»

Возле школы в Новой Ладоге неизвестный мужчина попытался похитить девочку. Отец ребенка обратился в полицию с просьбой установить личность преступника и найти его.

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 января, в 50 метрах от школы на улице Пионерской, неизвестный мужчина в камуфляжной форме с криком «Иди сюда! Я тебя точно знаю!» попытался за руку втащить 10-летнюю девочку на заднее сиденье своей машины. Школьница закричала и стала отбиваться, упала, но на помощь ей никто не пришел. Когда ей все-таки удалось вырваться и убежать в сторону учебного заведения, злоумышленник дал по газам и на глазах у свидетелей скрылся в неизвестном направлении.

Отец девочки обратился с заявлением в полицию с просьбой найти похитителя. Очевидцам удалось описать внешность мужчины: на вид 50-55 лет, рост 170 см, среднего телосложения, с круглым лицом и короткими волосами с проседью и густой щетиной. Также ищут машину злоумышленника: «Рено Дастер» светло-серого цвета с госномером, в котором есть число 330.

Напомним, в ноябре 2019 года в Иркутске двое прохожих отбили у педофила школьницу. Водитель среди бела дня затолкал несовершеннолетнюю в свой автомобиль. Один из спасателей, 16-летний юноша, впоследствии был награжден.



