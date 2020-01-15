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15.01.2020 18:00
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Как будет развиваться проект «На Царскосельских холмах» в 2020 году

О планах на наступивший год, предпочтениях современных покупателей, а также актуальных трендах в строительстве жилья рассказывает начальник управления перспективного развития компании «Центр Развития» Галина Пилипенко.

Как будет развиваться проект «На Царскосельских холмах» в 2020 году

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Каждый год – новая веха

Проект Центра развития «На Царскосельских холмах» был задуман более 15 лет назад, когда о комплексном освоении территорий мало кто слышал. Пушкинский девелопер сразу удивил и экспертов рынка недвижимости, и покупателей. Компания сделала ставку на малоэтажную рассредоточенную застройку. Уже тогда авторы проекта понимали, что у горожанина есть потребность в просторном и уютном жилье, что близость к природе создают ощущение комфорта и безопасности, что современные европейские технологии можно и нужно реализовывать в российском домостроении.

Как показало время, формат выбран правильно: масштабный проект в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах» активно развивается. Сейчас на его территории разными строительными компаниями возведены несколько жилых объектов. Основной застройщик проекта ООО «Терминал-Ресурс» (входит в группу компаний «Центр развития») уже ввёл в эксплуатацию пять жилых комплексов, детский сад и бизнес-центр. Снижать темпы строители не собираются.

– В 2020 году будет сдан шестой «Образцовый квартал» и начнется строительство следующих жилых комплексов, сейчас они проектируются. Уже в сентябре мы планируем достроить бизнес-парк «Гараж», принимаются заявки от будущих арендаторов и покупателей, – говорит Галина Пилипенко.

Не отстает и социальная инфраструктура: в рамках адресно-инвестиционной программы в этом году планируется начать строительство школы на 550 мест. Проектировкой и строительством школы будет заниматься город. Еще два социальных объекта – школу на 825 мест и детский садик на 240 мест – проектирует компания «Терминал-Ресурс».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Совместно с администрацией Пушкинского района мы определяем параметры поликлиники для размещения ее на территории проекта «На Царскосельских холмах», – добавляет Галина Пилипенко. – Также ведутся переговоры о возведении на территории православного храма.

Качество ближе

В 2020-м году в Пушкинском районе Петербурга начнется реализация сразу двух важных проектов, которые улучшать транспортную доступность микрорайона «На Царскосельских холмах». В планах городских властей проектирование и строительство новой трассы – Южной широтной магистрали. Четырехполосная дорога пройдет по Пушкинскому району от Волхонского шоссе к Петрозаводскому. Инженерные изыскания и проектирование пока касаются начального участка будущей трассы. По Сарицкой улице южная часть Волхонского шоссе будет соединена с Петербургским. На этом этапе должна быть спроектирована развязка будущей широтной дороги с Петербургским шоссе.

В наступившем году ОАО «РЖД» собирается приступить к строительству остановочного павильона железнодорожной станции на территории Царскосельских холмов. Железнодорожная ветка связывает Лугу и Балтийский вокзал, за 20 минут по ней будет возможно добраться до станции метро Балтийская.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Инновации – в тренде

– Каждый следующий проект мы стараемся сделать ещё лучше – следим за появлением новых технических решений, ищем оптимальные варианты применения технологий, – говорит Галина Пилипенко. – Важной характеристикой «Образцовых кварталов» является система отопления «теплый водяной пол». С помощью неё температуру можно регулировать локально, в каждом помещении квартиры по отдельности. А благодаря размещённым на крышах автономным котельным экономия жильцов на квартплате может составить до 30%. Несмотря на малоэтажность все наши дома оснащены лифтами.

В проекте «На Царскосельских холмах» реализуется идея комфортного проживания в современном, экологически чистом и безопасном районе. Такая концепция привлекает всё больше сторонников.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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