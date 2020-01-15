Как будет развиваться проект «На Царскосельских холмах» в 2020 году

О планах на наступивший год, предпочтениях современных покупателей, а также актуальных трендах в строительстве жилья рассказывает начальник управления перспективного развития компании «Центр Развития» Галина Пилипенко.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Каждый год – новая веха

Проект Центра развития «На Царскосельских холмах» был задуман более 15 лет назад, когда о комплексном освоении территорий мало кто слышал. Пушкинский девелопер сразу удивил и экспертов рынка недвижимости, и покупателей. Компания сделала ставку на малоэтажную рассредоточенную застройку. Уже тогда авторы проекта понимали, что у горожанина есть потребность в просторном и уютном жилье, что близость к природе создают ощущение комфорта и безопасности, что современные европейские технологии можно и нужно реализовывать в российском домостроении.

Как показало время, формат выбран правильно: масштабный проект в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах» активно развивается. Сейчас на его территории разными строительными компаниями возведены несколько жилых объектов. Основной застройщик проекта ООО «Терминал-Ресурс» (входит в группу компаний «Центр развития») уже ввёл в эксплуатацию пять жилых комплексов, детский сад и бизнес-центр. Снижать темпы строители не собираются.

– В 2020 году будет сдан шестой «Образцовый квартал» и начнется строительство следующих жилых комплексов, сейчас они проектируются. Уже в сентябре мы планируем достроить бизнес-парк «Гараж», принимаются заявки от будущих арендаторов и покупателей, – говорит Галина Пилипенко.

Не отстает и социальная инфраструктура: в рамках адресно-инвестиционной программы в этом году планируется начать строительство школы на 550 мест. Проектировкой и строительством школы будет заниматься город. Еще два социальных объекта – школу на 825 мест и детский садик на 240 мест – проектирует компания «Терминал-Ресурс».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Совместно с администрацией Пушкинского района мы определяем параметры поликлиники для размещения ее на территории проекта «На Царскосельских холмах», – добавляет Галина Пилипенко. – Также ведутся переговоры о возведении на территории православного храма.

Качество ближе

В 2020-м году в Пушкинском районе Петербурга начнется реализация сразу двух важных проектов, которые улучшать транспортную доступность микрорайона «На Царскосельских холмах». В планах городских властей проектирование и строительство новой трассы – Южной широтной магистрали. Четырехполосная дорога пройдет по Пушкинскому району от Волхонского шоссе к Петрозаводскому. Инженерные изыскания и проектирование пока касаются начального участка будущей трассы. По Сарицкой улице южная часть Волхонского шоссе будет соединена с Петербургским. На этом этапе должна быть спроектирована развязка будущей широтной дороги с Петербургским шоссе.

В наступившем году ОАО «РЖД» собирается приступить к строительству остановочного павильона железнодорожной станции на территории Царскосельских холмов. Железнодорожная ветка связывает Лугу и Балтийский вокзал, за 20 минут по ней будет возможно добраться до станции метро Балтийская.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Инновации – в тренде

– Каждый следующий проект мы стараемся сделать ещё лучше – следим за появлением новых технических решений, ищем оптимальные варианты применения технологий, – говорит Галина Пилипенко. – Важной характеристикой «Образцовых кварталов» является система отопления «теплый водяной пол». С помощью неё температуру можно регулировать локально, в каждом помещении квартиры по отдельности. А благодаря размещённым на крышах автономным котельным экономия жильцов на квартплате может составить до 30%. Несмотря на малоэтажность все наши дома оснащены лифтами.

В проекте «На Царскосельских холмах» реализуется идея комфортного проживания в современном, экологически чистом и безопасном районе. Такая концепция привлекает всё больше сторонников.

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