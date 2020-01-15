«Организатор перевозок»: Система пополнения проездных в метро не работала всего 9 минут

О полном восстановлении связи с базой данных сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

По данным ведомства, сбой на линиях связи между оборудованием ГУП «Петербургский метрополитен» и ГКУ «Организатор перевозок» был зафиксирован 15 января в 8:57.

«Сотрудники учреждения оперативно проверили оборудование, и уже в 9:06 работоспособность канала связи была восстановлена. Таким образом, перерыв в работе канала связи составил 9 минут. Сейчас оборудование для пополнения и активации электронных проездных билетов, а также каналы связи, работают в нормальном режиме», – уверили в ГКУ.

Напомним, что сообщения от пассажиров подземки о невозможности пополнить проездные ни в кассах, ни в терминалах стали поступать около 9 утра. Так как сбой связи произошел в час пик, то на станциях скапливались очереди в кассу за жетонами.



