Такси продолжают биться. На Маршала Казакова одно из них вылетело на тротуар у остановки

Чёрная полоса для такси, похоже, продолжается. Фотографиями ДТП на Юго-Западе Петербурга делятся горожане в соцсетях.

Машина «Яндекс.Такси» вылетела на тротуар, рядом с автобусной остановкой, на перекрёстке улиц Доблести и Маршала Казакова, рассказывает Олег утром 15 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробито ограждение, его обломки валяются рядом. Второго участника аварии не видно, но, судя по боковому удару, он был.

Вчера, 14 января, в Петербурге таксисты как минимум трижды попадали в аварии, в том числе серьёзные. Пассажир пострадал в ночном ДТП на Новочеркасском. А днём на проспекте Народного Ополчения таксист подбил скорую, травмы получил, по данным «Доктора Питера», и он сам, и женщина-фельдшер.







