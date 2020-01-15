После прекращения поддержки Windows 7 под угрозой оказалась работа российских банков

Не все банки России успели перейти на Windows 10 до отмены Microsoft поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008. О том, что работа с программами без техподдержки считается нарушением требований информационной безопасности, пишет 15 января «Коммерсант».

О том, что 14 января Microsoft официально прекращает технически обеспечивать свои устаревшие ОС (они не будут получать обновления безопасности и не смогут восстанавливать данные при потере) было объявлено заранее. Банки, работающие с этими операционными системами (а это по оценке экспертов, порядка 20-35% в России), должны были оперативно перейти на новое программное обеспечение, чтобы не нарушать запрет Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Среди нескольких опрошенных изданием банков полный переход на Windows 10 завершил только Альфа-банк. В ВТБ сказали, что банку необходимы «временные и финансовые затраты на апгрейд оборудования и информационных систем», и заявили, что обновление идет не в экстренном, а в плановом режиме», – сообщает издание.

В 2015 году Windows уже прекращала обеспечивать другую свою систему — Windows Server 2003. Тогда ФСТЭК выпустила письмо о двухлетней отсрочке перехода на новую операционку для банков, что дало им возможность плавно пройти обновление.



