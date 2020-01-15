Дела семейные: стрелок в Пушкине применил травмат ради сына. Того подозревают в изнасиловании

Полиция Пушкина выяснила причины конфликта на Школьной улице, 61, где накануне после стрельбы и попытки проникнуть в чужую квартиру задержали двоих. Как сообщал мужчина, на которого напали агрессоры, с пистолетом к нему домой пришёл знакомый его дочери.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 15 января, оружием воспользовался 40-летний житель Пушкина. Поздним вечером 13 января он приехал серьёзно поговорить: хозяин квартиры на Школьной улице осенью 2019 года написал заявление на его 17-летнего сына – мол, тот изнасиловал его несовершеннолетнюю приёмную дочь. С этим отец молодого человека, видимо, не согласился. Свою точку зрения хотел изложить, заручившись травматом.

Отец девушки получил проникающее ранение в грудь, забаррикадировался в квартире и вызвал правоохранителей. И нападающего, и его сына задержали спустя несколько часов: оба были пьяны.

Стрелок оказался не прост: ранее он осуждался за хулиганство и разбой, а также дважды за кражу. Пистолет «Оса» ранее принадлежал другому человеку, а с 2015 года находился в розыске, как утраченный при неизвестных обстоятельствах в Красносельском районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, по которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Пострадавшего во время ссоры осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение.



