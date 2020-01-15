На Богатырском пробился утренний родник. Вода топит двор

Холодная вода вырвалась на поверхность в Приморском районе Петербурга утром 15 января.

Видео коммунальной аварии выложили в социальных сетях очевидцы. На кадрах запечатлён двор первого корпуса 57-го дома на Богатырском проспекте. Струя воды бьёт на газоне, затем поток уходит на проезжую часть.

В Водоканале «Фонтанке» объяснили, что течь дала труба диаметром 200 мм. Сейчас специалисты локализуют вытекание. Все квартиры останутся с водой, пообещали на предприятии.



