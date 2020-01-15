В метро Петербурга не работает система пополнения проездных

Читатели «Фонтанки», а также пользователи «ВКонтакте» сообщают, что на всех станциях ГУП «Петербургский метрополитен» не работает система пополнения проездных билетов.

«Ни через терминал, ни на кассах», – сообщают пассажиры.

На узловых и станциях в спальных районах толпы людей стоят в очередях за жетонами.

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, проблемы начались из-за пропавшей связи с базой данных. О проблеме оперативно сообщили в ответственное за нее ГКУ «Организатор перевозок».



