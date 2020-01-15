Происшествия
После суток отдыха анонимы снова начали «закрывать» суды Петербурга
Еще до официального начала рабочего дня суды Петербурга получили первые письма с сообщениями о том, что в зданиях Фемиды заложены бомбы.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, первые письма пришли в 7:44 и 7:53. Пока их получили Петродворцовый, Октябрьский, Красногвардейский и Куйбышевский суды. Из помещений эвакуируют работников. Проводится проверка зданий.
Вчера писем о заминировании не приходило.
Накануне анонимы терроризировали школы Москвы.